Mercato - OM : Un cadre de Villas-Boas déclare sa flamme à l’Angleterre…

Publié le 11 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Jordan Amavi a fait le point sur son avenir et ne dissimule pas son attirance pour la Premier League.

Recruté par l’OM en août 2017, Jordan Amavi (26 ans) fait déjà figure d’ancien au sein de ce projet McCourt. Le latéral gauche français, qui ne dispose d’aucune concurrence à son poste depuis le renvoi de Patrice Evra en novembre 2017, devra toutefois faire un choix fort pour son avenir dans les prochains mois, puisqu’il n’aura plus qu’une année de contrat avec l’OM à l’issue de la saison. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe vendredi, Amavi a évoqué son avenir et son attirance pour un championnat étranger…

« L’Angleterre, le championnat que je préfère »