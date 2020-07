Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Amavi prêt à baisser son salaire comme Dimitri Payet ? Il répond !

10 juillet 2020

Dimitri Payet a accepté ces dernières semaines une prolongation de contrat à l'OM, comportant une baisse de salaire significative. Interrogé pour savoir s’il pourrait lui aussi s’adonner à ce type de compromis, Jordan Amavi est resté évasif.

En proie à des difficultés financières importantes, l’OM tente de faire partir certains de ses cadres afin d’alléger sa masse salariale et rééquilibrer ses comptes. Seulement les dirigeants marseillais savent que certains joueurs comme Dimitri Payet ont très peu de chance de trouver un club acquéreur en raison de leur gros salaire. Pour pouvoir conserver ses joueurs sans que cela n’impacte plus les finances du clubs, l’OM propose certains d'entre eux des prolongations avec des salaires revus fortement à la baisse. C’est ainsi que le club phocéen est parvenu à prolonger Dimitri Payet. La direction de l'OM souhaiterait désormais faire la même chose avec d'autres gros salaires de l’effectif comme Steve Mandanda.

Jordan Amavi reste évasif sur une prolongation...