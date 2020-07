Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Doha ne sont pas sur la même longueur d’onde…

Publié le 11 juillet 2020 à 5h45 par T.M.

Travaillant d’arrache-pied sur le mercato du PSG, Leonardo verrait toutefois ses envies se heurter à celles de Doha. Explications.

Ayant déjà acté le transfert définitif de Mauro Icardi au PSG, Leonardo a encore beaucoup de chantiers à résoudre cet été pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Outre la nécessité de trouver un successeur à Thiago Silva et Thomas Meunier, la grosse priorité du directeur sportif se trouver au milieu de terrain. Malgré les arrivées d’Idrissa Gueye et Ander Herrera dans ce secteur de jeu l’été dernier, Leonardo veut apporter de nouvelles solutions à Tuchel. Reste maintenant à identifier le renfort idéal pour apporter ce dont le PSG a besoin. Mais il semblerait qu’il y ait certaines divergences entre l’homme fort parisien et les hauts dirigeants du côté de Doha.

Bennacer ou Milinkovic-Savic ?