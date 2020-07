Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qui doit recruter Leonardo pour remplacer Thiago Silva ?

Publié le 17 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

A 35 ans, Thiago Silva est censé quitter le PSG à l’issue de la campagne en Ligue des Champions. Un futur départ que Leonardo tenterait actuellement de pallier. Mais qui doit être recruter pour cela ?

Alors que le PSG a rendez-vous avec l’Atalanta en quarts de finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel pourra s’appuyer sur Thiago Silva. En effet, le capitaine parisien a prolongé de quelques mois pour pouvoir disputer la fin de cette aventure européenne avec le club de la capitale. Mais une fois cette campagne terminée, le Brésilien devrait s’en aller. En effet, il ne semble pas prévu que Leonardo accorde un nouveau contrat à Thiago Silva, qui devrait alors s’envoler vers un nouveau challenge. Une page va donc se tourner au PSG, où il faudra bien évidemment remplacer l’ancien joueur du Milan AC. Un dossier qui occupe actuellement Leonardo, qui multiplie les pistes pour trouver l’heureux élu.

Leonardo scrute un peu partout !

Cet été, un nouveau défenseur central pourrait débarquer au PSG. Mais qui ? De gros noms ont notamment été associés au club de la capitale ces dernières semaines à l’instar de Milan Skriniar (Inter Milan) ou encore Kalidou Koulibaly (Naples). Des renforts qui auront toutefois un prix et face à cela, Leonardo pourrait finalement se tourner plus vers des joueurs d’avenir. C’est ainsi que Le 10 Sport vous a notamment révélé que le directeur sportif du PSG a pris des renseignements sur Jean-Clair Todibo (Barcelone) et Dayot Upamecano (Leipzig). De même, toujours selon nos informations, Evan N’Dicka (Francfort) et Alessandro Bastoni (Inter Milan) sont aussi suivis, tandis que ces dernières heures, la piste David Carmo (Braga) a été dévoilée. Le choix est donc très large…



Alors, qui doit recruter Leonardo pour remplacer Thiago Silva ?