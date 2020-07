Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Todibo, Upamecano… Les dernières pistes de Leonardo

Publié le 14 juillet 2020 à 13h45 par La rédaction

Ces derniers jours, Leonardo a pris des renseignements sur plusieurs joueurs en défense. Une nouvelle fois, des éléments formés en France.

Leonardo a ouvert plusieurs chantiers. A chaque ligne, le Brésilien souhaite des renforts. Et notamment en défense, où le directeur sportif du PSG espère un latéral gauche (malgré la prolongation de Kurzawa, Paris pourrait recruter un jeune talent et envisager un repositionnement plus offensif de Bernat), un latéral droit et un axial. Si Paris a réactivé les discussions avec Thiago Silva, confirmant ainsi nos informations exclusives du 15 avril et la volonté parisienne de prolonger O Monstro , Leonardo surveille le marché des défenseurs centraux.

Des renseignements sur Todibo et Upamecano

Selon nos informations, Leonardo a profité de récents échanges avec l’agent de Jean-Clair Todibo pour prendre la température du dossier. Le joueur est sur le départ au FC Barcelone et le Brésilien a souhaité connaître les modalités d’une éventuelle opération. Même chose pour le prometteur Dayot Upamecano. Tout comme le Real Madrid (qui organise un recrutement essentiellement tourner vers la jeunesse), le PSG a sondé l’entourage du joueur. Mais le dossier Upamecano reste pour le moment celui de Manchester City, qui dispose d’une longueur d’avance. Pour Paris, aucune démarche concrète sur ces deux joueurs issus de la formation française (volonté de répondre aux critères de l’UEFA dans la perspective de la prochaine Ligue des Champions) mais des intérêts en coulisse. Deux pistes à surveiller.