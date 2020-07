Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un transfert XXL au programme pour Jonathan Ikoné ?

Publié le 14 juillet 2020 à 12h45 par La rédaction

Joueur majeur du LOSC, Jonathan Ikoné serait très courtisé. Le joueur aurait notamment la cote auprès de clubs de Premier League.

Le LOSC va encore devoir batailler cet été pour conserver Jonathan Ikoné cet été. Déjà courtisé les années précédentes, l’Equipe rappelle d'ailleurs que le club nordiste avait déjà une refusé une offre de 70 M€ en provenance de Naples pour son joueur en 2018. Aujourd’hui encore, le LOSC va devoir jouer des coudes pour conserver Ikoné qui serait dans le viseur de plusieurs clubs anglais.

Chelsea, Tottenham et Newcastle sur les rangs pour Ikoné