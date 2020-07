Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une première recrue serait bouclée pour cet été !

Publié le 14 juillet 2020 à 10h00 par La rédaction

Désireux de renforcer le secteur offensif de Quique Setién, Eric Abidal souhaiterait s’offrir une jeune pépite brésilienne. L’accord aurait été trouvé et le FC Barcelone n’aurait plus qu’à verser les 4,5M€ demandés par São Paulo pour enregistrer sa première recrue du mercato estival.

Le mercato estival du FC Barcelone risque d’être très mouvement et le club catalan aurait désigné Lautaro Martinez comme la recrue phare de l’été. Les négociations entre l’Inter Milan et le Barça verrait d’ailleurs enfin le bout du tunnel. Pour renforcer la ligne offensive de Quique Setién, Eric Abidal songerait aussi à s’attacher les services de plusieurs pépites et le directeur sportif français aurait jeté son dévolu sur Gustavo Maia. Le deux clubs viendraient de tomber d’accord pour son transfert !

Accord trouvé à 4,5M€ !