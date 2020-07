Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre toujours possible pour Neymar ?

Publié le 14 juillet 2020 à 9h45 par A.M.

Malgré les récentes informations concernant l'avenir de Neymar, le FC Barcelone n'aurait pas totalement abandonné l'idée de transmettre une offre au PSG.

Cet été, l'avenir de Neymar semblait réglé. Et pour cause, Josep Maria Bartomeu l'a répété à deux reprises, le Barça ne pourra pas s'offrir le Brésilien cet été compte tenu du contexte général. « Nous ne croyons pas que le PSG mette Neymar sur le marché. Ce sera un mercato atypique parce que nous avons tous perdu beaucoup.Ainsi, nous avons eu des discussions avec l’Inter et elles se sont arrêtées. Il faut d’abord finir la saison, après on verra », confiait par exemple le président du FC Barcelone au micro de TV3 ces derniers jours. Et pourtant, d'après la presse catalane, ce dossier est loin d'être terminé.

Le Barça envisagerait toujours un échange pour Neymar