Mercato - OM : André Villas-Boas ne lâche rien pour M'Baye Niang !

Publié le 14 juillet 2020 à 8h45 par A.M.

Après la signature de Pape Gueye et les avancées pour le prêt de Leonardo Balerdi, l'Olympique de Marseille cherche un renfort offensif. Et la priorité est toujours la même, à savoir M'Baye Niang.

Malgré d'importantes contraintes financières, l'Olympique de Marseille avance sur son mercato. Sans directeur sportif depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, le club phocéen a malgré tout bougé ses pions par l'intermédiaire d'André Villas-Boas. Le technicien portugais a rapidement fixé ses priorités, réclamant un défenseur central, un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant. Dans l'entrejeu, Pape Gueye est arrivé libre en provenance du Havre. Un dossier dans lequel André Villas-Boas s'est investi personnellement avant de s'activer pour Leonardo Balerdi. Le jeune axial du Borussia Dortmund pourrait d'ailleurs être le deuxième renfort de l'OM, mais pas le dernier.

Villas-Boas attend Niang