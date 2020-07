Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une jolie piste s’envole pour Villas-Boas…

Publié le 14 juillet 2020 à 6h00 par La rédaction

Ayant pris le relais d’Andoni Zubizarreta dans le dossier Mickaël Cuisance, André Villas-Boas verrait toutefois ce dossier s’envoler…

Après l’arrivée de Pape Gueye, l’OM cherche encore des renforts, y compris au milieu de terrain. Pour cela, André Villas-Boas regarde du côté du Bayern Munich. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, l’entraîneur phocéen a repris en main le dossier Mickaël Cuisance, initié par Andoni Zubizarreta en janvier dernier. Actuellement au Bayern Munich, le Français pourrait donc venir glaner du temps de jeu sur la Canebière, avec notamment la possibilité de jouer la Ligue des Champions. Mais est-ce vraiment ce que veux le principal intéressé ? Pas sûr. Pour Cuisance, l’avenir doit s’écrire avec les Bavarois.

Des départs qui arrangent Cuisance ?