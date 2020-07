Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’annonce très compliqué pour Mickaël Cuisance !

Publié le 13 juillet 2020 à 22h30 par T.M.

Toujours dans le viseur de l’OM, Mickaël Cuisance pourrait aller chercher du temps de jeu loin du Bayern Munich la saison prochaine. Un plan de carrière auquel le Français ne semble toutefois pas penser.

A 20 ans, Mickaël Cuisance a réussi à se montrer durant cette fin de saison avec le Bayern Munich, marquant notamment un magnifique but face à Wolfsburg. Mais il faut désormais avoir de la continuité et en Bavière, cela pourrait être compliqué, tant la concurrence est rude. Le Français sait d’ailleurs qu’il a besoin de jouer, et pour lui, la solution pourrait pourquoi pas d’être prêté une saison. Cela tombe bien, en Ligue 1, les concurrences sont nombreuses. Alors qu’il a notamment été question d’un intérêt du RC Lens, Le 10 Sport vous avait également révélé que l’OM ne lâchait rien pour Cuisance, alors que Rennes et Metz étaient aussi sur le coup. Toutefois, pour ces prétendants, la bonne affaire commencerait à s’envoler…

Un avenir au Bayern Munich ?