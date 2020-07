Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Meunier prêt à faire le forcing pour son départ ?

Publié le 13 juillet 2020 à 21h15 par A.D.

Alors que Thomas Meunier a rejoint le Borussia Dortmund, Leonardo serait en quête d'un remplaçant et pourrait miser sur Hector Bellerin. A la recherche d'un nouveau défi, le latéral droit d'Arsenal pourrait mettre la pression à sa direction pour partir.

En fin de contrat avec le PSG depuis le 30 juin, Thomas Meunier a fait ses valises et s'est engagé en faveur du Borussia Dortmund. Comme Edinson Cavani, le latéral droit belge a quitté le club de la capitale avant même de finir la campagne de Ligue des Champions. Alors qu'il ne reste plus que Colin Dagba comme arrière droit de métier au PSG, Leonardo tenterait de trouver un successeur à Thomas Meunier. Parmi les pistes étudiées, le directeur sportif du PSG s'intéresserait de près à Hector Bellerin. Et le latéral d'Arsenal pourrait prendre les choses en main pour faciliter son départ.

Hector Bellerin prêt à tout pour quitter Arsenal ?