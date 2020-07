Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à plomber deux pistes de Leonardo ?

Publié le 13 juillet 2020 à 17h30 par La rédaction

Leonardo cherche toujours de nouveaux défenseurs pour palier le départ de Thiago Silva du PSG. Pourtant, ses plans pourraient bien être contrariés par un certain Pep Guardiola, qui doit lui aussi renforcer l’arrière-garde de Manchester City…

Les supporters de Manchester City peuvent désormais souffler. Le Tribunal Arbitral du Sport a annoncé, ce lundi 13 juillet, que l’exclusion de la Ligue des Champions pour les deux prochaines saisons des Citizens est suspendue. Une aubaine pour Pep Guardiola, qui pouvait s’attendre à une vague de départs de son club cet été. Désormais, le coach catalan va pouvoir se concentrer sur son mercato et la priorité semble être à la défense, alors que certains joueurs ne donnent plus satisfaction. Leonardo pourrait bien avoir du souci à se faire, car Guardiola ciblerait deux pistes du PSG…

Kalidou Koulibaly : la concurrence est en Premier League

Comme révélé par Tuttosport , Pep Guardiola lorgnerait donc du côté de la Serie A pour son mercato. En effet, le premier profil ciblé serait celui de Kalidou Koulibaly, le puissant défenseur central du Napoli. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Naples, l’international sénégalais figure sur de nombreuses short-list pour cet été. Néanmoins, la bataille pourrait bien se jouer en Premier League : le joueur apprécierait le championnat, et pourrait bien se décider à quitter l’Italie pour l’Angleterre en cas d’offre satisfaisante pour Aurelio De Laurentiis, bien que Koulibaly se dise prêt à « rester au Napoli à vie ». Comme révélé par le10sport.com , Liverpool est très chaud dans ce dossier, et Jürgen Klopp a même décidé de passer à l’action fin mai. Manchester United serait aussi dans la course. Guardiola aura fort à faire pour convaincre Koulibaly de quitter le cocon napolitain…

Un duel de Manchester pour Milan Skriniar ?