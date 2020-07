Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les clés de ce dossier très chaud de Leonardo !

Publié le 13 juillet 2020 à 14h30 par La rédaction

Priorité de Leonardo pour le prochain mercato estival du PSG comme vous l’avait révélé Le 10 Sport, Sergej Milinkovic-Savic semblerait effectivement se rapprocher petit à petit du club de la capitale. Le directeur sportif serait d’ailleurs bien seul dans ce dossier mais quels sont alors les éventuels problèmes que pourrait rencontrer le PSG ? Eléments de réponse

Pensionnaire de la Lazio Rome depuis le mois d’août 2015, Sergej Milinkovic-Savic est rapidement devenu un pilier du club italien. Après une première saison de rodage, le milieu serbe a effectivement pris les commandes de l’entrejeu romain avec la confiance de Simone Inzaghi. Sur le banc des Biancocelesti depuis 2016, l’ancien joueur du club s’efforce de s’appuyer sur Milinkovic-Savic. Le Serbe lui rend à merveille cette confiance puisqu’en plus d’enchaîner les bonnes prestations, le joueur de 25 ans garde un rendement impressionnant. Très peu suspendu, Milinkovic-Savic joue très régulièrement et a d’ailleurs disputé il y a quelques jours sa 200ème apparition sous les couleurs de Lazio Rome. Mais toute aventure à une fin et le livre pourrait en effet se fermer cet été. Les bonnes performances de Milinkovic-Savic auraient en effet fait de l’œil à de nombreux clubs. Doté d’une très bonne vision de jeu mais aussi d’un profil athlétique très intéressant, le Serbe serait dans la ligne de mire du Paris Saint-Germain. C’est en effet la tendance de ces dernières semaines. Toutefois, il reste encore plusieurs éléments à prendre en compte dans ce dossier. Explications.

Le PSG bien positionné mais un départ pas encore acté !

Le prochain mercato du PSG risque d’être très mouvementé et le plus gros chantier de Leonardo devrait être le secteur du milieu de terrain. Comme vous l’avait révélé le10sport.com le 29 mai dernier, le directeur sportif du club de la capitale a fait de Sergej Milinkovic-Savic une grande priorité pour renforcer l’entrejeu de Thomas Tuchel. Le dirigeant italo-brésilien est constamment en contact avec l’entourage de la Lazio Rome. Contractuellement lié au club italien jusqu’en juin 2024, Sergej Milinkovic-Savic pourrait alors ne pas aller au bout de son engagement. Toutefois, attention de ne pas griller trop vite les étapes car Tuttosport a affirmé il y a quelques jours que le départ du milieu serbe serait encore très loin d’être acté. Si les dirigeants laziali songerait à Giacomo Bonaventura pour le remplacer, aucune discussion n’aurait été entamée parce qu’aucune décision définitive n’aurait été prise pour le milieu de terrain de la Lazio Rome.

Leonardo en difficulté dans ce dossier ?