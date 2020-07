Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Bouna Sarr sur les rumeurs de rachat !

Publié le 13 juillet 2020 à 13h15 par T.M.

Alors que l’actualité de l’OM est actuellement rythmée par les rumeurs de rachat par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, Bouna Sarr a livré son regard sur cet énorme feuilleton.

Arrivé à la tête de l’OM en 2016, ayant racheté le club à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt persiste à dire qu’il n’est pas vendeur. Ces dernières semaines, les démentis ont été nombreux, venait ainsi répondre aux sorties incessantes de Mourad Boudjellal et les derniers propos de Mohamed Ayachi Ajroudi. Intéressés par l’OM, les deux hommes incarnent actuellement un projet XXL et les ambitions sont énormes à en croire les propos de l’homme d’affaires franco-tunisien. De quoi forcément faire réagir un peu partout, mais surtout sur la Canebière. Qu’en est-il également dans le vestiaire de l’OM ? Ayant déjà vécu le rachat du club en 2016, Bouna Sarr s’est confié sur ce qui se passe actuellement…

« Ça fait énormément parler autour de nous, mais… »