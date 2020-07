Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme mise au point de Bouna Sarr sur son avenir !

Publié le 13 juillet 2020 à 9h15 par T.M.

Alors que l’OM doit vendre cet été, le nom de Bouna Sarr revient souvent au moment d’évoquer les possibles joueurs sur le départ. Interrogé sur son avenir, le joueur d’André Villas-Boas a fait le point.

Bien que Bouna Sarr ne soit pas l’un des joueurs de l’OM ayant l’une des plus grosses valeurs marchandes, il n’empêche qu’il est l’un des joueurs les plus courtisés. En effet, les performances du joueur d’André Villas-Boas, désormais reconverti arrière droit, intéresse plusieurs clubs à travers l’Europe. Le FC Séville, le Betis Séville ou encore le Borussia Mönchengladbach ont notamment été annoncés sur les rangs pour récupérer celui qui a encore 2 ans de contrat avec l’OM. Une vente qui pourrait alors permettre aux Phocéens de faire rentrer quelques liquidités dans les caisses, ce dossier étant estimé à 15M€. Mais qu’en pense Bouna Sarr ? Dans un entretien à La Provence ce lundi, il a fait le point.

« Je ne suis pas dans l’obsession de partir »