Mercato - ASSE : Claude Puel tiendrait son Paul Pogba !

Publié le 13 juillet 2020 à 6h30 par T.M.

La saison prochaine, Yvan Neyou portera le maillot de l'ASSE. Un joueur que certains comparent à Paul Pogba.

Pour le projet qu’il souhaite mettre en place à l’ASSE, Claude Puel pourra s’appuyer sur Yvan Neyou. A 23 ans, le milieu de terrain a dernièrement rejoint le Forez en provenance de Braga, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Un renfort dont se réjouit déjà l’entraîneur des Verts. En effet, Puel expliquait dernièrement : « C'est un joueur qui a des qualités techniques très intéressantes. Un joueur qui a un profil et des attitudes très intéressantes. On essaye de trouver des jeunes qui nous semblent avoir un certain talent et qui financièrement, n'ont pas un gros impact ». Et avec Neyou, l’ASSE pourrait tenir un profil très intéressant pour renforcer l’entrejeu…

« Il me fait penser un peu à Paul Pogba »