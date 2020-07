Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : C’est toujours très tendu pour Ruffier !

Publié le 13 juillet 2020 à 5h00 par A.M.

Écarté du groupe par Claude Puel depuis plusieurs semaines, Stéphane Ruffier semble encore très loin d'un possible retour. Au point de s'entraîner avec la réserve de l'ASSE...

La situation est toujours très tendue pour Stéphane Ruffier. Le portier de l'AS Saint-Etienne a été écarté par Claude Puel quelques rencontres avant l'arrêt de la saison, et le confinement n'a pas été à apaiser leur relation. Comme révélé par le10sport.com, Stéphane Ruffier ne compte même faire aucun cadeau à l'ASSE, quitte à honorer sa dernière année de contrat en traversant une saison blanche. Et la tendance se confirme...

Aucun retour prévu pour Ruffier ?