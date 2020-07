Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Ruffier garde son cap

Publié le 6 juillet 2020 à 20h45 par A.H.

Le gardien de l’ASSE reste sur le cap qu’il s’est fixé il y a plusieurs mois, rendant improbable l’hypothèse de son départ cet été.

Alors que Claude Puel ne compte plus sur lui et que l’AS Saint-Étienne, en sérieuse difficulté financière, aimerait le transférer cet été, à un an de la fin de son contrat, afin de faire rentrer de l’argent frais dans les caisses et surtout de libérer le budget d’un gros salaire, Stéphane Ruffier n’a quant à lui pas modifié son cap.

Aucune concession financière