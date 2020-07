Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Ligue 1 qui regrette le départ de Thiago Silva !

Publié le 6 juillet 2020 à 17h45 par H.G.

Alors que Thiago Silva quittera le PSG en aout prochain au terme de son contrat après une dernière pige de deux mois, son compatriote Dante évoluant à l’OGC Nice n’a pas caché qu’il regrettait que celui qu’on surnomme O Monstro s’en aille dès maintenant de Paris.

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva quittera le PSG en août prochain à l’issue de la saison 2019/2020. Arrivant au terme de son contrat, le défenseur brésilien de 35 ans ne sera pas prolongé par Leonardo, qui considère qu’il est maintenant temps de tourner la page, chose qui ne lui laissera d’autre choix que de recruter un nouveau défenseur central au cours de la session estivale des transferts à venir. Mais avant cela, Thiago Silva aura l’occasion de partir par la grande porte, au contraire d’Edinson Cavani et de Thomas Meunier, en aidant le PSG à aller chercher la première Ligue des Champions de son histoire dans un format inédit nommé Final 8 , improvisé par l’UEFA après que la pandémie de COVID-19 ait conduit à un arrêt momentané de la compétition. Mais quoi qu’il advienne, Thiago Silva restera dans l’histoire du PSG et laissera un grand vide au sein du club de la capitale après son départ. C’est du moins l’avis de Dante, son compatriote évoluant à l’OGC Nice, qui a confié regretter la fin de l’aventure du natif de Rio de Janeiro, tout en ne manquant pas de le défendre contre certaines critiques dont il a pu faire l’objet.

« On peut regretter de voir son histoire au PSG s'achever ainsi »