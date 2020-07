Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a tenté un coup en Ligue 1 !

Publié le 12 juillet 2020 à 1h15 par La rédaction

Loïc Bessilé vient tout juste de signer son premier contrat professionnel avec les Girondins de Bordeaux. Néanmoins, le défenseur aurait pu quitter son club comme le révèle son agent, et une arrivée à l'ASSE n'était pas exclue.

Désireux de redessiner les contours de son effectif pour des raisons financières et sportives, Claude Puel devrait réaliser un important dégraissage cet été. Après s’être séparée de Franck Honorat ou encore de Vagner Dias, l’ASSE pourrait aussi pousser vers la sortie de gros salaires, à l'image de Wahbi Khazri ou Yann M'Vila. De l’autre côté, les Verts devraient récupérer de jeunes joueurs et ont dernièrement enregistré l’arrivée de Yvan Neyou en provenance de Braga. Mais Claude Puel aurait pu récupérer un autre espoir comme le révèle Karim Djourdem, agent de Loïc Bessilé (défenseur de 21 ans) qui vient de signer son premier contrat pro avec Bordeaux.

« Saint-Etienne est venu lui proposer un contrat pro. »