Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel justifie l’arrivée de sa dernière recrue

Publié le 11 juillet 2020 à 14h10 par La rédaction

Avec la volonté de rajeunir son effectif, l’ASSE a recruté cette semaine, le milieu de terrain Yvan Neyou. Interrogé sur ce transfert, Claude Puel a justifié cette arrivée.