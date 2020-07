Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait perdre une de ses pépites !

Publié le 11 juillet 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors que son temps de jeu au Real Madrid est très réduit, Brahim Diaz pourrait partir se relancer au Bétis Séville.

Face à la concurrence très imposante de l’effectif du Real Madrid, Brahim Diaz a eu du mal à trouver sa place cette saison. L'attaquant madrilène présente d’ailleurs un bilan famélique de 5 matches joués pour 1 but et 1 passe décisive. Le jeune espagnol qui ne semble pas avoir la confiance de Zinédine Zidane pourrait quitter le Real Madrid cet été. Si Getafe et la Real Sociedad se sont positionnés, le jeune espagnol pourrait finalement prendre la direction de l’Andalousie.

Brahim Diaz tenté par le Betis Séville