Mercato - Barcelone : Pep Guardiola a un gros argument face au Barça

Publié le 11 juillet 2020 à 6h45 par T.M.

Face au pressing du FC Barcelone pour récupérer Eric Garcia, Pep Guardiola pourrait toutefois avoir un argument de poids pour retenir son joueur à Manchester City.

Formé au FC Barcelone, Eric Garcia explose actuellement sous le maillot de Manchester City. De quoi donner des regrets en Catalogne où les Blaugrana aimeraient bien résoudre ce problème. Ainsi, ayant des besoins en défense centrale, le Barça souhaiterait rapatrier l’Espagnol, d’autant plus que le protégé de Pep Guardiola n’a plus qu’un an de contrat. Une situation qui pourrait ainsi être à l’avantage de la direction barcelonaise. Mais du côté des Citizens, on n’entend clairement pas faire de cadeau et on cherche actuellement à tout faire pour prolonger Eric Garcia. Et pour convaincre son joueur, Guardiola aurait fait certaines promesses.

Un temps de jeu encore plus important ?