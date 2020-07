Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se fait refroidir par Pep Guardiola

Publié le 10 juillet 2020 à 5h30 par T.M.

Intéressé par Eric Garcia, le FC Barcelone a vu Pep Guardiola venir jeter un énorme froid dans ce dossier.

Outre la nécessité de trouver le successeur de Luis Suarez, le FC Barcelone va également devoir se pencher sur la question du remplaçant de Gerard Piqué. Alors que les années passent pour l’Espagnol, le club catalan doit préparer l’avenir. Et pour cela, le Barça pourrait bien se tourner vers une ancienne pépite de La Masia, aujourd’hui à Manchester City : Eric Garcia. A 19 ans, le protégé de Pep Guardiola est annoncé dans le viseur de son club formateur ces derniers jours, d’autant plus qu’il n’a plus qu’un an de contrat. Une situation qui pourrait donc faire le bonheur des Blaugrana alors que Guillem Balague expliquait dernièrement que le Citizens souhaitait faire son retour au Camp Nou.

« Nous le voulons ici »