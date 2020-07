Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Guardiola décidé à rejoindre le Barça ?

Publié le 8 juillet 2020 à 21h00 par T.M.

Désormais à Manchester City, Eric Garcia susciterait l’intérêt du FC Barcelone, son club formateur. Un dossier qui serait très avancé en coulisses.

A 19 ans, Eric Garcia a fait une belle impression lors des dernières sorties de Manchester City. Titularisé en défense centrale par Pep Guardiola, l’Espagnol a prouvé tout son talent. Toutefois, à l’avenir, les Citizens pourraient ne pas profiter du talent de ce joueur. En effet, à un an de la fin de son contrat, Eric Garcia susciterait actuellement l’intérêt du FC Barcelone, où il a été formé. En Catalogne, l’ancien de La Masia serait même perçu comme le successeur de Gerard Piqué, qui à 33 ans se rapproche bien évidemment de la fin. De plus, avec l’avenir incertain de Todibo et Umtiti, un renfort défensif pourrait être nécessaire au Barça.

« Garcia veut venir à Barcelone »