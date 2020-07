Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand le Barça clôt le dossier Neymar…

Publié le 8 juillet 2020 à 17h00 par La rédaction

Le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu s’est exprimé sur les dossiers Neymar et Lautaro Martinez. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé au médias espagnols, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu s’est exprimé sur les dossiers Neymar et Lautaro Martinez. Sur Neymar, le président du Barça a affirmé : « C'est très peu probable parce que la situation économique est très compliquée dans les grands clubs ». Au sujet de Lautaro Martinez, il a déclaré : « Nous parlerons du recrutement lorsque la saison sera terminée. En ce moment nous sommes concentrés sur la Liga et la Ligue des Champions. J'ai déjà dit que ce serait un été pour les échanges, et certains ont déjà eu lieu. Ce sera très compliqué de réaliser de gros transferts. C'est peu probable compte tenu de la situation économique des clubs qui doivent s'adapter à la nouvelle situation ».

Bartomeu catégorique sur Neymar…