Mercato - OM : Boudjellal regrette que l’OM n’ait pas son Mbappé…

Publié le 11 juillet 2020 à 5h30 par T.M.

Evoquant les énormes pertes actuelles de l’OM, Mourad Boudjellal a évoqué l’importante qu’aurait pu avoir un joueur de la stature de Kylian Mbappé sur la Canebière.

Si le rachat de l’OM venait à être acté dans les prochains mois, Mourad Boudjellal devrait alors devenir président du club phocéen. Ayant déjà occupé ce poste au RCT, il entend bien amener sa vision des choses pour cette fonction. Le dirigeant de 60 ans pourrait alors succéder à Jacques-Henri Eyraud, qui n’a fait qu’accumuler les dettes depuis la reprise de l’OM par Frank McCourt. Alors que le déficit atteindrait aujourd’hui les 100M€, Boudjellal s’est penché sur ce sujet. Et selon lui, tout aurait bien être différent grâce à une grosse star du calibre de Kylian Mbappé.

« Si l’OM avait signé ces deux dernières années une immense star… »