Mercato - PSG : Le Qatar a ciblé sa grande priorité de l’été !

Publié le 11 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Comme Le 10 Sport vous l’annonce depuis plusieurs semaines, le PSG cherche à recruter un gros milieu de terrain cet été, et Doha cible en priorité Ismaël Bennacer du Milan AC.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG envisage d’attirer un gros renfort au milieu de terrain cet été, et plusieurs pistes ont été activées à cet effet : Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Ismaël Bennacer (Milan AC), Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (AS Rome) ou encore Sandro Tonali (Brescia) sont annoncés dans le viseur de Leonardo. Mais du côté de Doha au Qatar, dans les hautes instances du PSG, la priorité semble déjà clairement définie…

Bennacer réclamé par le Qatar ?

Le 10 Sport vous révélait en exclusivité en juin dernier que la piste Ismaël Bennacer était une commande spéciale en provenance de Doha, et cette tendance a été confirmée ces dernières heures par Paris-United. Très impressionnés par les performances XXL du milieu de terrain algérien du Milan AC pendant la CAN, les dirigeants du PSG devraient donc mettre le paquet pour attirer Bennacer cet été.