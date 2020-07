Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane ne lâche rien pour ce crack de Serie A !

Publié le 11 juillet 2020 à 10h00 par A.C.

Zinedine Zidane semble bien décidé à tenter d’attirer Nicolo Zaniolo au Real Madrid, cet été.

Considéré comme l’un des plus grands talents de la nouvelle génération italienne, Nicolo Zaniolo pourrait quitter l’AS Roma cet été. Le club traverse en effet une période compliquée au niveau économique et, surtout, les négociations pour la revente stagnent depuis plusieurs mois. Zaniolo a une valeur marchande de 50M€, mais les Giallorossi espèrent pouvoir en tirer jusqu’à 70M€ maximum, sachant que le Real Madrid, la Juventus ou encore Tottenham le suivent de près.

Le Real Madrid et Tottenham bien positionné, mais la Juve et l’Inter...