Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace inattendue pour Allegri ?

Publié le 11 juillet 2020 à 8h45 par A.C.

Un adversaire des plus inattendus pourrait s’immiscer dans le dossier Massimiliano Allegri, grand favori pour la succession de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain.

La crise sanitaire du COVID-19 pourrait bien avoir saucé Thomas Tuchel. Très critiqué et, surtout, pas vraiment sur la même longueur d’ondes que Leonardo, l’Allemand devrait vraisemblablement être encore sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pourtant, il y a un nom qui revient sans cesse pour le remplacer : Massimiliano Allegri. Très apprécié par le directeur sportif du PSG, l’ancien de la Juventus est à la recherche d’un club actuellement et, si Tuchel venait à être remercié, il est la piste la plus chaude pour le remplacer.

L’Inter pense à Allegri pour remplacer Conte !