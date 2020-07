Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prix revu à la baisse pour Lautaro Martinez ?

Publié le 11 juillet 2020 à 9h00 par A.D.

Le Barça souhaiterait plus que jamais s'attacher les services de Lautaro Martinez pour préparer la succession de Lautaro Martinez. Alors qu'il aurait initialement exigé une somme proche de 111M€ pour la vente de son buteur argentin, l'Inter serait désormais prêt à faire une fleur au club catalan et à baisser son prix à 90M€.

Luis Suarez a déjà fêté ses 33 ans et ne représente plus l'avenir du FC Barcelone. Dans cette optique, le club catalan serait déjà en quête de son héritier. Pour préparer la succession d'un Luis Suarez vieillissant et peu épargné par les blessures ces derniers mois, le Barça voudrait miser en priorité sur Lautaro Martinez. Toutefois, l'Inter se montrerait difficile en affaire et voudrait absolument récupérer un chèque proche de 111M€, soit le montant de la clause libératoire de son buteur argentin. Alors que cette clause arrive à expiration, les Nerrazzurri pourraient finalement se montrer clément et accepter de baisser leur prix pour Lautaro Martinez.

Une ouverture à 90M€ pour Lautaro Martinez ?