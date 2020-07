Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout serait bouclé avec Lautaro Martinez !

Publié le 10 juillet 2020 à 19h00 par H.G.

Annoncé comme la grande priorité estivale du FC Barcelone, Lautaro Martinez aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec le club catalan pour le rejoindre cet été.

A 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Qui plus est, si ses qualités de finisseurs restent plutôt intactes, celui qu’on surnomme El Pistolero affiche un net déclin physique depuis plusieurs mois. Par conséquent, la direction du Barça aurait décidé de travailler sur sa succession dès la fenêtre estivale des transferts à venir en jetant son dévolu sur Lautaro Martinez. Et si les négociations avec l’Inter seraient délicates, les Nerazzurri souhaitant que le FC Barcelone débourse les 111M€ de la clause libératoire de l’attaquant argentin, les discussions avec El Toro seraient d’ores et déjà bouclées.

Le Barça aurait un accord avec Lautaro, mais tout resterait à faire avec l’Inter !