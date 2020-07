Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un buteur de Zidane pourrait affoler le marché cet été !

Publié le 10 juillet 2020 à 18h30 par La rédaction

Après les dernières révélations de la presse espagnole qui envoient Luka Jovic loin du Real Madrid cet été, plusieurs clubs auraient de nouveau manifesté leur intérêt pour l’attaquant international serbe des Merengue. Et la concurrence pourrait être rude…

Luka Jovic n’a pas connu la saison espérée du côté du Real Madrid. Arrivé contre 60M€ l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort, l’international serbe ne compte que 16 petites rencontres disputées en Liga pour 2 buts et 1 passe décisive. Un bien maigre bilan pour un attaquant qui avait énormément d’espoirs placés en lui après une superbe saison en Bundesliga à Francfort. Zinedine Zidane, qui a pendant un temps choisi de temporiser et de laisser du temps à son joueur, aurait finalement décidé, d’après les informations de Marca , d'ouvrir la porte à son départ en cas d’offre intéressante. Et la concurrence pourrait être rude…

Le Milan AC dans la course

Ainsi, comme révélé par de nombreux médias italiens depuis quelques semaines, le Milan AC ferait partie des prétendants à la signature de l’international serbe. En effet, l’attaquant du Real Madrid plairait beaucoup aux Rossoneri , qui ne savent toujours pas s’ils pourront garder Zlatan Ibrahimovic cet été. Une rencontre déterminante aurait même eu lieu entre l’agent du Serbe, Fali Ramadani, et les dirigeants milanais, afin de parler de l’avenir de Luka Jovic. L’international serbe n’a disputé que 196 petites minutes de jeu en Liga cette saison, et pourrait décider de se relancer en Serie A dès cet été, alors que le Napoli était annoncé pendant un temps parmi les prétendants, même si Victor Osimhen semble plus que jamais proche de signer. Cependant, le Milan AC ne serait pas le seul prétendant pour Luka Jovic…

La Premier League lui fait de l’œil