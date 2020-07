Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal répond au clan McCourt !

Publié le 10 juillet 2020 à 17h45 par B.C.

Interrogé par RMC ce vendredi, Mourad Boudjellal en a dit plus sur ses ambitions et celles de Mohamed Ayachi Ajroudi pour l'Olympique de Marseille, malgré les nombreux démentis du clan Frank McCourt.

Face aux multiples prises de paroles de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, désireux de racheter l'OM, l'entourage de Frank McCourt a décidé de mettre les choses au clair. Alors que les discussions auraient débuté entre les deux parties selon Boudjellal et Ajroudi, la porte-parole de l'homme d'affaires américain, Karine Allouis, a mis les choses au clair dans des propos accordés au Figaro : « Il n’y a aucune rencontre, aucune discussion avec qui que ce soit, aucune offre. C’est totalement faux. Le club n’est pas à vendre. C’est une opération de déstabilisation ». Une sortie qui n'a pas empêché Mourad Boudjellal d'en rajouter une couche ce vendredi.

« On dit que l’OM n’est pas à vendre, moi ce n’est pas le sentiment que j’ai »