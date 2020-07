Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Un plan précis pour Timothy Castagne

Publié le 10 juillet 2020 à 18h45 par Alexis Bernard

Sur les tablettes du PSG, Tottenham et Leicester, Timothy Castagne a des intentions très claires pour la suite de son avenir. Voici nos informations.

Comme révélé en exclusivité le 12 mai dernier par le10sport.com, le PSG s’intéresse chaudement à Timothy Castagne (Atalanta Bergame). Et dans la bataille, on retrouve également Tottenham et Leicester, deux clubs anglais avec de solides arguments : le premier a José Mourinho, le second devrait disputer la prochaine Ligue des Champions. Mais pour le latéral belge de 24 ans, les choses sont très claires : rien ne se passera avant la fin de saison de Serie A.

Castagne veut parler aux coachs

Selon nos informations, Timothy Castagne et ses représentants veulent prendre leur temps. Concentré sur la fin de saison de l’Atalanta Bergame, troisième de Serie A et quart de finaliste de Ligue des Champions (heureux hasard, Castagne croisera le chemin du… PSG !), le latéral droit souhaite discuter avec les trois entraîneurs intéressés par sa venue après la saison en cours. Thomas Tuchel, José Mourinho et Brendan Rodgers seront ainsi sollicités pour échanger avec l’international belge et auront la possibilité de le convaincre. Pour rappel, Timothy Castagne n’a plus qu’un an de contrat avec l’Atalanta Bergame, qui espère aussi pouvoir le prolonger…