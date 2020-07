Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas justifie son choix de rester à l'OM !

Publié le 11 juillet 2020 à 7h45 par La rédaction

Annoncé avec insistance sur le départ quand Andoni Zubizarreta a quitté l’Olympique de Marseille il y a près de deux mois, André Villas-Boas a finalement décidé de rester sur le banc du club phocéen. Il explique pourquoi.

Le 14 mai dernier, Andoni Zubizarreta quittait l’Olympique de Marseille d'un commun accord avec le club phocéen. Un départ qui aurait pu en entraîner un autre. Effectivement, André Villas-Boas, qui avait toujours fait savoir que son arrivée dans le projet olympien était en grande partie due à l’ancien portier du FC Barcelone, aurait pu quitter l’OM. Toutefois, l’ancien entraîneur du FC Porto est toujours sur le banc du club phocéen et a révélé ce qui l’a poussé à rester.

« Les joueurs (...) ont fait la différence »