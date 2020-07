Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas lâche un gros indice sur l'avenir de Thauvin !

Publié le 10 juillet 2020 à 21h15 par La rédaction

Contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin n’aurait toujours pas reçu d’offre de prolongation. Est-il sur le départ ? André Villas-Boas a clairement fait comprendre qu’il sera toujours un joueur du club phocéen en septembre prochain.

« À l'heure où on parle, Florian n'a aucune raison de quitter l'OM. Son intérêt, c'est de rester à Marseille où il a tout le monde avec lui, le public, le coach, il va jouer la Champions League, il sera libre en fin d'année et il a des chances de disputer l'Euro avec les Bleus. Pourquoi prendre des risques dans ces conditions, alors que tous les voyants sont au vert pour lui ? (…) Évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer. Flo va reprendre la saison début août et le mercato va durer jusqu'en octobre. Il suffit qu'il fasse quatre ou cinq grands matches pour éveiller l'intérêt d'un grand club, mais à partir du moment où il va commencer la saison avec l'OM, jouer la Champions League et être libre à partir de janvier, on ne voit pas l'intérêt de partir. » a récemment lancé l'un des proches de Florian Thauvin sur son avenir. Toutefois, comme vous l’a révélé le10sport.com le 27 juin dernier, aucune offre de prolongation n’a été transmise à l’international français et cette situation rend l’avenir de Thauvin très incertain. Les dirigeants de l’OM prendront-ils le risque de le voir quitter le club phocéen libre de tout contrat l’année prochaine ? Difficile de le savoir. Ce qui est certain, c’est qu’André Villas-Boas compte sur son attaquant la saison prochaine.

« Il va nous y aider. »