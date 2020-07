Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait le champ libre pour Pogba !

Publié le 11 juillet 2020 à 7h30 par H.G.

Alors que Zinedine Zidane aimerait toujours attirer Paul Pogba au Real Madrid cet été, le technicien du club madrilène aurait vu son plus gros concurrent se retirer de ce dossier.

Après une saison minée par les blessures, Paul Pogba voit une nouvelle fois son avenir s’écrire en pointillés à Manchester United. L’international français souhaitait déjà quitter les Red Devils lors de la précédente fenêtre estivale des transferts, d’autant plus que sa venue au Real Madrid était ardemment souhaitée par Zinedine Zidane. Un intérêt du technicien français qui est toujours d’actualité comme le10sport.com vous l’a révélé le 31 mai dernier, puisque ce dernier a une nouvelle fois fait du champion du monde sa grande priorité pour le mercato estival 2021.

« Ils ne peuvent tout simplement pas l’acheter »