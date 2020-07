Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane en retard pour ce crack italien ?

Publié le 10 juillet 2020 à 1h30 par La rédaction

Sur les tablettes de Zinédine Zidane, Nicolò Zaniolo pourrait finalement rester en Italie la saison prochaine. Toutefois, il est possible que le milieu italien ne porte pas les couleurs de l’AS Roma mais d’un tout autre club...

Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 26 apparitions toutes compétitions confondues cette saison sous les couleurs de l’AS Roma, Nicolò Zaniolo est un joueur important du système de Paulo Fonseca. A seulement 21 ans, le milieu italien a réalisé de belles performances. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues puisque le Real Madrid le surveillerait de très près. Contractuellement lié au club italien jusqu’en 2024, Zaniolo pourrait quitter l’AS Roma cet été contre 50M€. Toutefois, Zinedine Zidane ne serait pas seul sur ce dossier...

La Juventus en pole position ?