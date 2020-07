Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi affiche une ambition colossale avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 juillet 2020 à 23h00 par B.C.

Désireux de prendre la tête de l'OM avec Mourad Boudjellal, Mohamed Ayachi Ajroudi ne cache pas son rêve de convaincre Cristiano Ronaldo de rejoindre la cité phocéenne.

Alors qu'il semble encore loin de l'OM à en croire les dernières déclarations de la porte-parole de Frank McCourt, Mohamed Ayachi Ajroudi se met tout de même à rêver du projet qu'il souhaite mettre en place dans la cité phocéenne. Dans un entretien à paraître ce vendredi dans les colonnes du Figaro , l'homme d'affaires franco-tunisien qui veut succéder à Frank McCourt en dit plus sur ses ambitions avec l'Olympique de Marseille et sur les grands noms qu'il souhaite ramener sur la Canebière. Outre Zinedine Zidane qu'il verrait bien sur le banc du Vélodrome, Mohamed Ayachi Ajroudi ne cache pas son rêve de convaincre un jour Cristiano Ronaldo (35 ans) de rejoindre l'OM.

« Cristiano Ronaldo me fait vibrer. Ce serait le rêve »