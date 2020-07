Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, Boudjellal... Ce nouveau témoignage accablant sur la vente de l'OM !

Publié le 9 juillet 2020 à 11h45 par A.M.

A l'origine d'un projet de rachat porté par Mourad Boudjellal, Mohamed Ayachi Ajroudi ne manque pas d'être critiqué. Pour Romain Molina, sa présence décrédibilise mêle totalement ce projet.

Voilà plusieurs jours désormais que Mourad Boudjellal est moins présent sur la scène médiatique. Il faut dire que l'ancien président du RCT a monopolisé l'espace médiatique afin de présenter son projet de rachat de l'Olympique de Marseille interpellant même au passage Frank McCourt afin de le convaincre de vendre. Mais désormais, c'est silence-radio. Et pour cause, la banque française Wingate a été mandatée pour mener les négociations du rachat de l'OM. Dans des propos relayés par La Provence , l'un des candidats acheteurs expliquait ainsi que « maintenant le processus d'acquisition va être silencieux. Parler trop tôt braque la partie adverse et c'est normal. Il faut maintenant beaucoup plus de confidentialité ». Toutefois, aux yeux de Romain Molina, ce projet n'est pas rendu plus crédible pour autant à cause d'un homme : Mohamed Ayachi Ajroudi.

«Quand tu en parles de manière réfléchi, on ne peut pas y croire»