Mercato - OM : Ce témoignage très inquiétant sur Mohamed Ayachi Ajroudi...

Publié le 4 juillet 2020 à 20h45 par B.C.

Impliqué dans le projet de rachat porté par Mourad Boudjellal, Mohamed Ayachi Ajroudi est loin de faire l'unanimité dans le monde des affaires. D'ailleurs, Romain Molina dépeint un portrait peu flatteur du Franco-Tunisien...

Depuis l'annonce de Mourad Boudjellal concernant le projet de rachat de l'OM qu'il porte, le mystère s'épaissit autour des hommes qui accompagnent l'ancien patron du RCT et l'origine des fonds du Moyen-Orient évoqués par ce dernier. Seule certitude, Mohamed Ayachi Ajroudi participe également à ce projet, mais les zones d'ombre sont nombreuses autour de l'homme d'affaires franco-tunisien. D'ailleurs, on estime au sein de l'OM que tout cela n'est « pas sérieux ». Très actif sur le dossier vente de l'OM, le journaliste Romain Molina tient de son côté un discours peu rassurant sur le passé d'Ajroudi.

« Il est considéré comme un escroc »