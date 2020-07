Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi et Boudjellal sont loin d'avoir dissipé les doutes...

Publié le 11 juillet 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Omniprésents dans les médias ces dernières semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal sont eu cœur de toutes les attentions. Mais leur projet suscite de nombreuses interrogations difficiles à dissiper...

Inconnu du grand public il y a encore quelques semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Et pour cause l'homme d'affaires franco-tunisien est à l'origine d'un projet de rachat de l'Olympique de Marseille qui pourrait voir Mourad Boudjellal prendre la présidence du club phocéen. Et Mohamed Ayachi Ajroudi ne manque pas d'ambitions. « Le football, j’adore ça. J’aime le côté noble du sport. J’aime la discipline allemande, notamment celle du Bayern Munich. J’apprécie la grinta du Barça. Et un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal », confiait-il au Figaro . Une ambition qui tend également à décrédibiliser son projet aux yeux de nombreux observateurs, d'autant plus que le profil de Mohamed Ayachi Ajroudi est régulièrement pointé du doigt...

De nombreuses zones d'ombre...

Et dans ses colonnes ce samedi, L'Equipe s'est penché sur ce projet et ses nombreuses zones d'ombre insistant tout d'abord sur les déclarations de Mohamed Ayachi Ajroudi au sujet de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane qui jettent « un nouveau troubler sur le sérieux du projet . » Mais ce n'est pas tout puisque la lettre d'intention de rachat qui devait être transmise à Frank McCourt la semaine dernière « s'est visiblement perdue à la Poste », ironise L'Equipe . Mourad Boudjellal a tenté de s'en sortir au micro de RMC assurant que « aujourd'hui la lettre d'intention est publique », sous-entendant que leurs déclarations dans les médias suffisent à démontrer leur sérieux. Mais ce n'est pas vraiment convaincant. D'autre part, le flou qui entoure l'identité des potentiels investisseurs associés à ce projet entretient également le mystère et les doutes. Tout comme les interrogations concernant les capacités d'investissement pour l'OM. Des questions auxquelles Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal ne répondent toujours pas. Et pourtant, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont discrets dans les médias.

La clan Ajroudi monte au créneau !