Mercato - OM : Zidane, Ronaldo... Qui rêveriez-vous de recruter à l'OM ?

Publié le 11 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Ce vendredi, Mohamed Ayachi Ajroudi a avoué qu'il rêverait de pouvoir recruter Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane à l'Olympique de Marseille. Mais qui recruteriez-vous à l'OM ?

Alors que les deux hommes avaient garanti qu'ils resteraient silencieux dans les prochains jours pour négocier avec Frank McCourt, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal ont tout de même pris la parole ce vendredi pour afficher leurs ambitions pour l'OM s'il parvenait à débarquer au sein du club phocéen. Dans un entretien au Figaro , l'homme d'affaires n'a pas caché son ambition de détrôner le PSG avec de gros joueurs. « Un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal », a lâché le Franco-Tunisien. Et sur le banc de touche, Ajroudi a également un rêve, celui de ramener Zinedine Zidane, natif de Marseille : « L’entraîneur en place (Villas-Boas) est très bon, mais qu’est ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? C’est l’avenir qui nous le dira. »

Ajroudi rêve de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane, et vous ?