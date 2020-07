Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, McCourt... Le clan Ajroudi pousse un coup de gueule !

Publié le 11 juillet 2020 à 8h15 par A.M.

Face aux interrogations suscitées par le projet de rachat de l'OM lancé par Mohamed Ayachi Ajroudi, l'entourage de l'homme d'affaires franco-tunisien n'hésite pas à monter au créneau.

Depuis un peu plus de deux semaines, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi sont omniprésents et occupent la scène médiatique en France. Leur objectif ? Pousser Frank McCourt à vendre l'Olympique de Marseille. Et pour cause, les deux hommes sont porteurs d'un projet de rachat de l'OM qui semble très ambitieux à les entendre. Malgré tout, les zones d'ombre demeurent importantes à l'image des fonds d'investissement impliqués dans ce projet ou encore les raisons d'une telle présence dans les médias, ce qui est toujours suspect. D'autant plus que le clan McCourt ne manque jamais une occasion de démentir ses intentions de vendre le club.

«Tout est vraiment très sérieux»