Mercato - OM : Ajroudi, complot... Mourad Boudjellal fait une révélation hallucinante !

Publié le 10 juillet 2020 à 16h30 par B.C. mis à jour le 10 juillet 2020 à 16h31

Alors que le profil de Mohamed Ayachi Ajroudi, désireux de succéder à Frank McCourt à l'OM, interpelle certains observateurs, Mourad Boudjellal n'a pas hésité à sortir les crocs pour défendre l'homme d'affaires franco-tunisien, et révèle que ce dernier a été victime d'un maître-chanteur.

Depuis l'annonce de Mourad Boudjellal concernant le projet de rachat de l'OM qu'il porte, les rumeurs sont nombreuses sur le sérieux de ce dossier. L'origine des fonds du Moyen-Orient évoqués par l'ancien président du RCT demeure un mystère, tandis que le profil de Mohamed Ayachi Ajroudi interroge. En effet, plusieurs journalistes et spécialistes des pays du Golfe n'ont pas caché leur scepticisme au sujet de l'homme d'affaires franco-tunisien qui ne dispose pas d'une très bonne image dans le milieu.

Ajroudi, un profil inquiétant selon certains

« Il faut juste se renseigner deux minutes sur le mec qui est au milieu de tout ça , expliquait notamment le journaliste Romain Molina il y a quelques jours. Ceux qui suivent le football tunisien tous les jours savent ce qu’il a fait au Stade Gabesien (démission après la relégation du club en D2 tunisienne), et quand tu sais ça, tu auras tout de suite le spectre de Kachkar (ndlr : homme d’affaires canadien au coeur d’un vrai-faux rachat de l’OM en 2007). Maintenant, les gens ne veulent pas écouter, je peux le comprendre, mais ils ne veulent pas. Lui, c’est que du paraitre. Dans un palace, il reste à la table la plus importante, mais il ne commande que des cafés. Et j’ai des amis qu’il a escroqués. Au moment où l’argent devait sortir, il a disparu, et il ne l’a pas fait qu’une fois ». De son côté, Thibaud Vézirian, journaliste, affichait également sa prudence pour Ajroudi et ses supposés liens avec l'Arabie saoudite, l'une des pistes évoquées pour les fonds de ce projet. « Quand certains disent qu’il arrive avec des fonds saoudiens, je me suis renseigné, c’est bidon. Ce n’est pas encore de l’escroquerie, mais c’est du bluff. Ça n’a rien à voir avec MBS (Mohammed bel Salmane, le prince de l’Arabie Saoudite). C’est quelqu’un qui s’invente une histoire, beaucoup de choses. Il n’est pas du tout dans les petits papiers de l’Arabie Saoudite », confiait-il. Interrogé ce vendredi sur ces nombreuses critiques autour de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal a dénoncé ce « dénigrement » et assure que l'homme d'affaires a été victime d'un maître-chanteur.

« Ajroudi a été victime d’un maître-chanteur »