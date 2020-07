Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une terrible nouvelle pour Dybala !

Publié le 11 juillet 2020 à 22h15 par La rédaction

Le PSG n’aurait pas tiré un trait sur Paulo Dybala et suivrait toujours la situation de l’international argentin. Mais la Juventus ne compte pas se séparer de son joueur comme l’a confié le directeur sportif du club italien Fabio Paratici.

Il y a maintenant un an, le feuilleton Neymar occupait une place centrale dans l’actualité sportive. Le joueur brésilien souhaitait rejoindre le FC Barcelone et pour le remplacer, les dirigeants du PSG avaient coché le nom de Paulo Dybala. Les mois ont passé, Neymar est finalement resté au PSG, mais l’intérêt du club de la capitale pour l’international argentin n’aurait pas disparu. Journaliste pour la RAI , Paolo Paganini indiquait cette semaine que le PSG n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Paulo Dybala. Le Real Madrid et l’Inter Milan suivraient également la situation de l’attaquant de 26 ans.

« Dybala sera l’avenir de la Juventus »