Mercato : Un départ à la Juve ? Le clan Jorginho met les choses au clair !

Publié le 11 juillet 2020 à 19h05 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Maurizio Sarri pour venir renforcer le milieu de terrain de la Juventus cet été, l’international italien de Chelsea Jorginho n’aurait pas été contacté par les Bianconeri pour un transfert cet été…