Mercato - Real Madrid : Une solution toute trouvée pour Paul Pogba ?

Le Real Madrid et la Juventus seraient en concurrence depuis de longs mois pour le recrutement de Paul Pogba. Selon Fabrizio Romano, les Bianconeri seraient dans l'incapacité de mener à bien ce dossier à cause du coronavirus, à moins de trouver une formule adéquate. Et il semblerait que le club turinois ait trouvé la clé pour débloquer la situation.

De retour à Manchester United depuis l'été 2016, Paul Pogba manquerait terriblement à la Juventus. Depuis de longs mois, voire plusieurs saisons, les Bianconeri seraient bien décidés à rapatrier La Pioche à Turin. Toutefois, la direction de la Juve se serait heurté à l'intransigeance de Manchester United. Alors que le contrat de Paul Pogba arrivera à expiration en juin 2021, Maurizio Sarri aurait souhaité en profiter pour faire plier les Red Devils . Toutefois, le coronavirus et la crise qu'elle a engendrée sont passées par là. Ce qui ferait désormais les affaires d'Ole Gunnar Solksjaer. Alors que le Real Madrid serait également déterminés à recruter Paul Pogba, le coach mancunien tenterait de le prolonger. Selon les informations du Daily Mail , divulguées ce jeudi, Ole Gunnar Solskjaer voudrait entamer les discussions avec La Pioche , qui aurait accepté de négocier un nouveau bail, dès la fin de la saison. Malgré tout, ni la Juventus, ni le Real Madrid ne compteraient abandonner pour Paul Pogba.

«La Juve aura besoin d'un autre deal d'échange pour que cela se fasse»

Si la Juventus serait loin d'avoir oubliée Paul Pogba, elle serait handicapée par la crise provoquée par le coronavirus et pourrait manquer d'arguments pour boucler ce dossier. C'est en tous les cas l'intime conviction de Fabrizio Romano. « La Juventus voulait tenter sa chance avec Paul Pogba cet été et y travaillait depuis janvier, février. Mais le virus est arrivé, et maintenant ils ne peuvent tout simplement pas l'acheter et ils auront besoin d'un autre deal d'échange pour que cela se fasse » , a estimé le journaliste italien au Bleacher Report . Mais la solution pourrait déjà être toute trouvée.

